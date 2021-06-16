Армия Российские миротворцы обеспечили безопасность работ водопроводной магистрали в Нагорном Карабахе Виктория Ивашечкина После замены 20 километров трубопровода более 2500 жителей сел Тагавард и Красный базар будут обеспечены питьевой водой. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские миротворцы выполняют задачи по контролю режима прекращения огня и обеспечению безопасности восстановительных работ инфраструктуры населенных пунктов вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. В Мартунинском районе при обеспечении безопасности военнослужащими проводятся восстановительные работы по прокладыванию водопроводной магистрали для обеспечения водой двух населенных пунктов. Ближайшая водоносная станция находится вблизи линии разграничения, поэтому местные жители обратились в Центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента для обеспечения безопасности при проведении работ. «После войны у нас были проблемы с водоснабжением в этих двух селах, мы обратилась к миротворцам Российской Федерации. Отреагировали очень оперативно, за это огромное спасибо», - выразил слова благодарности глава администрации. На месте восстановительных работ российские саперы провели осмотр прилегающей территории и осуществили поиск взрывоопасных предметов, после чего разрешили работу инженерной техники. После замены 20 километров трубопровода более 2500 жителей сел Тагавард и Красный базар Нагорного Карабаха будут обеспечены питьевой водой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика