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Ароматы лета: почему в Крыму набирают популярность цветочные туры

Виктория Косогляденко
Виктория Ивашечкина
05:26 16.06.2021
Уже в конце июня главным украшением полуострова станут лавандовые поля.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Крыму набирают популярность цветочные туры. Тысячи россиян едут на полуостров не столько, чтобы загорать и купаться - море пока еще холодное - сколько ради того, чтобы надышаться ароматами лета и сделать роскошные снимки для соцсетей. На склонах гор и в степях сейчас период цветения диких растений.

Все оттенки синего на полуострове сливаются вместе с небом и морем. Неподалеку находится трасса Таврида: даже не нужно никуда сворачивать - просто ехать и любоваться.

У шалфея и маков эстафету цветения перехватят розы, а в конце июня главным украшением Крыма станут лавандовые поля.

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