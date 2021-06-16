Ароматы лета: почему в Крыму набирают популярность цветочные туры

В Крыму набирают популярность цветочные туры. Тысячи россиян едут на полуостров не столько, чтобы загорать и купаться - море пока еще холодное - сколько ради того, чтобы надышаться ароматами лета и сделать роскошные снимки для соцсетей. На склонах гор и в степях сейчас период цветения диких растений.

Все оттенки синего на полуострове сливаются вместе с небом и морем. Неподалеку находится трасса Таврида: даже не нужно никуда сворачивать - просто ехать и любоваться.

У шалфея и маков эстафету цветения перехватят розы, а в конце июня главным украшением Крыма станут лавандовые поля.