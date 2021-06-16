СМИ: в России планируют создать единую систему видеонаблюдения

В России хотят создать единую систему видеонаблюдения, которая будет анализировать записи со всех камер в стране. Предполагается, что ее разработкой займется ООО «Национальные технологии», на реализацию проекта потребуется 250 миллиардов рублей.

Как сообщает газета «Коммерсант», идея создания единой системы обсуждалась на заседании комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» в мае этого года. Информацию подтвердила генеральный конструктор системы «Безопасный город» Оксана Якимюк.

ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения», как сообщили источники издания, будет работать на тех же технологиях, что сейчас применяются в Москве, однако в усовершенствованном варианте. Если сейчас камеры просто отправляют видео в центр обработки данных (ЦОД), то новые оборудуют вычислительной системой, позволяющие самостоятельно считывать инциденты, такие как преступления, и только потом отправлять запись в ЦОД.

Ранее сообщалось, что новую систему видеонаблюдения могут внедрить в московском метро. По предварительной информации, станции планируют оборудовать мультимедийными экранами со встроенными камерами.