Песчаный смерч: в Тюменской области заметили необычное природное явление

Сильная жара и засуха в Сибири стали причиной необычного природного явления - песчаных вихрей. Огромные воронки заметили сразу в нескольких районах Тюменской области.

Столбы пыли высотой до 20 метров поднимались в воздух, закручивались и двигались по полям. Некоторые жители даже назвали эти кадры началом апокалипсиса.

Метеорологи успокаивают - такие вихри хоть и выглядят устрашающе, но совершенно безопасны. Они способны поднять только очень маленькие камни, а скорость ветра внутри воронки не превышает 10 метров в секунду.

Чаще всего пылевые вихри возникают в пустынях. Однако при сильном нагревании поверхности и в жаркую безоблачную погоду они могут возникать и на других ландшафтах.