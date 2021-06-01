Диетолог назвал оптимальную температуру питьевой воды

Вода различной температуры по-разному воздействует на организм человека. Врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik рассказал, какую воду стоит выбрать для употребления.

По словам эксперта, оптимальной считается комнатная температуры воды, в пределах 18-22 градусов. Проблема в том, что многие люди не считают воду такой температуры приятной и предпочитают охлажденную. Однако употребление холодной воды ведет к перееданию, так как она замедляет чувство насыщения. Этим приемом пользуются в общепите, подавая сильно охлажденные напитки.

«Холодная вода замедляет попадание пищи в кишечник и оттягивает по времени процесс насыщения. Поэтому такой человек с большей вероятностью закажет еще одно блюдо», - рассказал диетолог.

Кроме того, холодную воду не всегда стоит пить в жаркое время года. Как ни странно, горячий чай и горячая вода более эффективны в утолении жажды. Кроме того, диетолог посоветовал пить горячую воду в качестве альтернативы чаю или кофе с сахаром.