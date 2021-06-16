Двадцать тысяч тонн в месяц: как удалось восстановить с нуля цементный завод в Алеппо

Тяжелые строительные машины вынимают из породы огромные камни. Затем их выгружают в специальные дробилки и лишь после этого, в размельченном виде камни отправляются на завод. Так в сирийском Алеппо начинается производство цемента самого высокого качества.

«Сейчас работают тяжелая техника и специальные установки. Раньше многое приходилось делать вручную. И выкорчевывали камень, и грузили - все при помощи молотка и лома. Сейчас у нас современное производство», - рассказывает инженер завода по производству цемента Басель Сайд.

Измельченная порода доводится до состояния пыли. Затем в специальных печах вулканический камень буквально переплавляется в цемент.

«Каждый день в печах оказывается 600 тонн базальта. На выходе мы добавляем специальные смеси. Так получается высококачественный цемент», - комментирует главный инженер Абду Нур.

Почти полвека это предприятие производит строительные смеси самого высокого качества. Но завод постигла общая для всей Сирии беда. Когда в город ворвались десятки тысяч террористов, цементное производство было остановлено, а оборудование разграблено. После освобождения Алеппо все пришлось восстанавливать с нуля.

«Мы производим 20 тысяч тонн цемента в месяц. Это хорошо, с учетом того, что завод пока не вышел на полную мощность. Оборудование пострадало во время войны. Постоянно возникают проблемы с поставкой запчастей. Но мы справляемся и выпускаем продукцию по международным стандартам», - поясняет директор завода Мохаммад Джадид.

Впрочем, и без международного рынка цементный завод полностью загружен заказами. Качественный цемент в Сирии сейчас один из наиболее востребованных продуктов. Разрушения таковы, что строительных материалов арабской республике потребуется очень много. Тем более, что процесс восстановление разрушенного жилья постоянно наращивается.

«В Алеппо из подобных пока восстановлен только этот завод. Он производит цемент для строительства во всем городе. Все те большие стройки, которые мы начали в Алеппо, получают материал отсюда. Мы восстанавливаем больницы, школы. Наша задача - вернуть городу прежний, довоенный вид. У нас был очень красивый город. Сейчас многое разрушено», - говорит представитель департамента строительства города Алеппо Низар Ахмаа.

Постоянно увеличивает объемы производства и сам цементный завод. А это - новые рабочие места. Беженцы из еще неспокойных районов имеют возможность кормить свои семьи. Что же касается запасов сырья для производства цемента, то только по предварительным оценкам специалистов предприятия, их хватит еще как минимум на 70 лет.