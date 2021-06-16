В Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса

В Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране со среды, 16 июня. В минздраве страны подчеркнули, что, несмотря на это, некоторые ограничения продолжат действовать.

«Вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации», — подчеркнул глава ведомства Янез Поклукара, передает РИА Новости.

В Словении сохраняется требование носить маски в помещении, а также соблюдать социальную дистанцию.

За последние сутки в европейской стране было выявлено 112 случаев заражения COVID-19.