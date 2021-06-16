Уничтожить условного противника: установки «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования под Тверью

В рамках тактического занятия пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования в Бологовском ракетном соединении РВСН в Тверской области.

Занятия позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Подчеркивается, что в ходе занятий будут отработаны мероприятия по приведению частей и подразделений соединений в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов ПГРК «Тополь» на маршруты боевого патрулирования и несению боевого дежурства на полевых позициях.

Одной из самых важных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.

В летнем периоде обучения в РВСН, в частности, запланировано проведение тактических учений и занятий с ракетными полками и ракетными дивизионами.