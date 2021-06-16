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Козак рассказал о переговорах Путина и Байдена по Украине

Виктория Ивашечкина
23:30 16.06.2021
Российская сторона также напомнила о важности минских соглашений.
Козак рассказал о переговорах Путина и Байдена по Украине
© Фото: Алексей Дружинин РИА Новости
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Заместитель администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что после переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена появилась надежда на улучшение ситуации вокруг Донбасса.

«Кажется, да. Есть надежда», - сказал Козак, отвечая на вопрос, доволен ли он итогами переговоров президентов стран по теме Украины.

Он подчеркнул, что российская сторона напомнила, что «минские соглашения-это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта».

Кроме того, Козак утвердительно ответил на вопрос, согласилась ли с этим американская сторона.

«Да, конечно. Это не наша подсказка и не наша просьба. Это активная позиция», - добавил он.

По его словам, если США «удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки».

Ранее в Кремле дали оценку встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Подчеркивалось, что переговоры на историческом саммите в Женеве прошли в соответствии с ожиданиями российской стороны.

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