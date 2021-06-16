Инженеры ЗВО навели более 90 понтонов в Петербурге для фестиваля «Алые паруса»

Военные инженеры Западного военного округа навели ленту моста из более 90 речных звеньев понтонно-мостового парка на реке Неве в центре Санкт-Петербурга. Звенья были спущены на воду и соединены в единую платформу, которая станет площадкой для проведения салюта на фестивале выпускников школ города «Алые паруса».

Работы велись в рамках тактико-специального учения с инженерно-саперными подразделениями общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области. Каждую ночь военнослужащие спускали на воду по 16 звеньев понтонно-мостового парка на песчаном пляже у Петропавловской крепости.

Во избежание заторов в центре города колонны инженерной техники в сопровождении экипажей военной автоинспекции и сотрудников дорожно-патрульной службы доставляли понтоны к реке в ночное время. Общая площадь созданной салютной площадки составляет около 6,5 тысяч метров.

Задачи выполняли более 60 военнослужащих инженерно-саперного соединения армии и около 20 единиц военной техники.

Понтонно-мостовой парк ПМП-М предназначен для оборудования мостовых и паромных переправ грузоподъемностью до 60 тонн. Модернизированный парк отличается от своих предшественников наличием приспособлений для оборудования переправ при ледоставе и гидродинамических щитов.