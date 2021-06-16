В стране и мире Переговоры Путина и Байдена Байден высказался об экономическом развитии России Иван Линдеманн После переговоров двух курс доллара расчетами «завтра» на 20.52 стоил 72,05 рубля, курс евро - 87,3 рубля. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Экономическое процветание России - в интересах США. Об этом после переговоров с Владимиром Путиным заявил Джо Байден. «Я без проблем готов вести дела с Россией, пока они делают это на основе международного права. В наших интересах видеть, что у россиян все идет хорошо в экономическом плане». - сказал американский лидер. После переговоров двух президентов стал расти рубль. Это следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 20.52 стоил 72,05 рубля, курс евро - 87,3 рубля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика