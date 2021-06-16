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Путин рассказал об обсуждении «красных линий» в разговоре с Байденом

Вадим Синицын
19:45 16.06.2021
Все вопросы в этих рамках постепенно станут предметом обсуждений и договоренностей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом главы стран по вопросам о «красных линиях» не зашли так далеко, чтобы что-то делить. Однако все вопросы в этих рамках постепенно станут предметом обсуждений и договоренностей.

«В целом нам понятно, о чем говорят наши американские партнеры. Им понятно, о чем мы говорим, когда речь ведем о «красных линиях». Но должен сказать откровенно, что так далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить – до этого мы не дошли. Но, имея ввиду, что мы договорились работать по кибербезопасности, по стратегической стабильности, в ходе этих консультаций – также, кстати говоря, как и о совместной работе в Арктике, и другим направлениям – все это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договоренностей», - отметил российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом.

Ранее Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов на места своей постоянной работы. Кроме того, Путин сообщил, что МИД РФ и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на «дипломатическом треке».

Встреча лидеров России и США в Женеве продолжалась около четырех часов.

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