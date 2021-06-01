В МВД назвали причины травли детей в школах

Основные причины возникновения травли и «буллинга» в детских коллективах – недостаточное участие взрослых в жизни ребенка, отсутствие доверия в семье и недостаток у детей знаний об этике ненасилия. Таким мнением поделился замначальника ГУОООП МВД России Вадим Гайдов.

Представитель МВД РФ отметил, что в ведомстве отмечают подобные причины возникновения школьной травли. Обычно «буллингу» предшествуют длительные негативные отношения, которые развиваются на глазах родителей, учителей и сверстников.

«Важно, чтобы администрации учебных заведений не замалчивали проблему, а своевременно реагировали на факты унижения детей, подключали к разрешению таких ситуаций заинтересованные ведомства», - рассказал Гайдов в беседе с РИА Новости.

Для предотвращения травли рекомендуется уделять внимание обучению детей бесконфликтным отношениям. Также в МВД рекомендуют работать над созданием доверительных отношений между детьми и родителями, развивать толерантность, принимать меры к обеспечению медиабезопасности и использовать медиативные технологии в разрешении конфликтов.