Лучшие огнеборцы: в Севастополе стартовали соревнования военных пожарных

Cоревнования среди военных пожарных стартовали в Севастополе. Они проходят в рамках конкурса «Армейский запас-2021». За звание «Лучшее подразделение пожарной охраны» на тренажерной базе Центра материально-технического обеспечения Черноморского флота борются 14 команд из состава соединений и воинских частей.

Полоса препятствий, подъем по штурмовой лестнице, эстафета - чтобы выполнить все эти задачи, от военнослужащих требуется невероятная сноровка и хладнокровие.

Соревнования проходят с 16 по 18 июня. Борьба проводится в четыре этапа: в начале — в соединениях и воинских частях, далее — в объединениях, на четвертом этапе представлены лучшие из лучших.