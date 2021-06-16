Время, здоровье и потерянные деньги: чем приходится расплачиваться уклонистам от армии

Пить таблетки с лошадиной дозой кофеина, лечить несуществующую язву, или даже нанести себе увечья - все это советы так называемых консультантов призывникам, чтобы «откосить» от армии.

Причем, схемы для уклонистов становятся все изощреннее. Итог - проблемы со здоровьем, иногда непоправимые, пустой кошелек, да еще и проблемы с законом. И не только для призывников.

Вот кадры оперативной съемки задержания бывшего главы Алтуфьевского муниципального округа Москвы Олега Баранникова.

Баранникова буквально поймали за руку во время получения взятки от призывника. Чиновник, сам в прошлом полковник, вдруг стал юристом-консультантом. По его словам, он рассказывал молодым людям, как можно законно избежать службы в армии. А по факту – следствие установило – помогал оформлять военные билеты.

«Баранников являлся членом призывной комиссии и имел ряд знакомств с должностными лицами в лечебных учреждениях», - рассказал Евгений, сотрудник Департамента военной контрразведки ФСБ России.

А вот как работают врачи. Камеру закрепили под потолком в кабинете так, чтобы ее никто не заметил. Женщина в белом халате получает деньги. После, уже в одиночку, на листе бумаги аккуратно отмечает за кого и сколько занесли. За каждого призывника примерно 150 тысяч рублей. Ей доставалось 10 процентов от суммы.

Когда накрывают очередную банду мошенников, находят в их списках и призывников. Так было и с Ярославом. Спустя месяц после сделки к нему пришли сотрудники ФСБ. После этого он все переосмыслил и сейчас успешно служит по контракту.

Ярослав передал нам номер телефона человека, который обещал помочь ему незаконно получить военный билет.

По запросу «купить военный билет» в интернете выскакивает множество сайтов. Алексей Касатов таким способом нашел фирму, где ему посоветовали пить таблетки с лошадиной дозой кофеина для поднятия давления. Отдал 130 тысяч рублей и надорвал здоровье.

«Были сильнейшие головные боли, темнело в глазах. На что отвечает мне врач: отлично, Алексей, на учет нужно будет встать и после этого надо будет зафиксировать несколько приступов», - поделился Алексей Касатов.

В 2020 году было возбуждено более 50 уголовных дел в отношении должностных лиц и посредников. Двадцать фигурантов получили сроки и огромные штрафы. Департамент контрразведки ФСБ России ведет постоянную работу по выявлению преступных схем. Что называется, «на карандаше» каждый сотрудник военкомата.

«Ну, я тоже на полиграфе прошел, вроде говорят, что все нормально. Там вопросов, знаете, сколько было, я, наверно, минут 40 сидел, там серьезно, ну, по всем направлениям вопросы были», - подчеркнул Виктор Щепилов, Военный комиссар города Москвы.

Содействие в получении «военника» предлагают различные адвокатские конторы. Псевдо-юристы пишут жалобы, в которых ставят призывникам, как под копирку, одинаковые диагнозы. Астма, гипертония, язва желудка. И толкают парней намеренно наносить вред своему здоровью.

«Гражданин растирал себе раздражающим веществом сгибы локтевые, коленные, подмышки, создавая имитацию атопического дерматита», - отметил Дмитрий Пономарев, начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата г. Москвы.

Пытаясь откосить от армии, уклонисты рискуют потерять огромную сумму денег, получить проблемы с законом и забыть про возможность работать на муниципальной и государственной службе. Впрочем, сегодня тысячи ребят даже не задумываются, идти в армию или нет. Понимают, что в войсках могут получить гораздо больше, чем на «гражданке» – образование, востребованную профессию, отличный оклад и различного рода привилегии.

