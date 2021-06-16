Новейшие корабли ВМФ РФ увидят посетители X Международного военно-морского салона

X Международный военно-морской салон, который пройдет в Петербурге с 23 по 27 июня, станет местом, где будут представлены новейшие корабли ВМФ России.

Впервые у причалов морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербурга» посетителям салона покажут корвет «Гремящий», который прибудет в Северную столицу от далеких тихоокеанских берегов.

Вместе с ним публику порадуют фрегат «Адмирал Касатонов», малый ракетный корабль «Одинцово», а также корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».

Также впервые за десять лет работы салона будут показаны дизельные подлодки проектов 636 и 677. Всего будет продемонстрировано более полутора десятков кораблей, подлодок, катеров и судов из состава ВМФ и Погранслужбы ФСБ.