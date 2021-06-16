Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе начались

В Женеве на вилле Ла Гранж начались переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе.

Встреча проходит с участием делегаций. Со стороны России - Лавров и его заместитель Сергей Рябков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Ранее завершилась первая часть переговоров, которая прошла в узком составе и продолжалась почти два часа. Глав государств сопровождали с российской стороны министр иностранных дел Сергей Лавров, а с американской - государственный секретарь Энтони Блинкен.

Российско-американский саммит - это первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Ранее планировалось, что президенты обсудят двусторонние отношения, борьбу с распространением COVID-19 и киберпреступностью, тему дипломатической собственности России в США, региональные конфликты и другие темы.