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Задержан еще один член банды Басаева, причастный к нападению на псковских десантников

Иван Линдеманн
17:42 16.06.2021
Ему планируют предъявить обвинение в совершении преступлений по статьям «Вооруженный мятеж», «Участие в банде» и «Посягательство на жизнь военнослужащих».
Задержан еще один член банды Басаева, причастный к нападению на псковских десантников
© Фото: РИА Новости
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Задержан еще один член банды Шамиля Басаева, причастный к нападению на псковских десантников. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В ходе расследования 16 июня 2021 года во взаимодействии с подразделением ФСБ России и Главным управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по подозрению в совершении преступления задержан член банды Басаева - уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов», - сказано в сообщении ведомства.

Задержанному планируют предъявить обвинение в совершении преступлений по статьям «Вооруженный мятеж», «Участие в банде» и «Посягательство на жизнь военнослужащих». Кроме того, следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в СК устанавливают роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения. Также проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.

«Принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили следователи.

Напомним, что инцидент произошел 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в Чечне. Вооруженная банда под руководством Басаева и Хаттаба напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В результате погибли 84 человека.

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