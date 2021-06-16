Сборная Россия забила первый гол в матче с Финляндией

Сборная России по футболу открывает счет в матче со сборной Финляндией на Евро-2020. Автором первого гола стал Алексей Миранчук.

Российский полузащитник отличился на второй добавленной к первому тайму минуте матча второго тура группового этапа против команды Финляндии. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу россиян.

Ранее гол финнов в ворота сборной России на третьей минуте первого тайма был отменен из-за офсайда.

Встреча сборных России и Финляндии в рамках группы B проходит в Санкт-Петербурге.