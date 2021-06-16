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Гигантская черная дыра произвела мощный энергетический шторм

Светлана Иванова
16:19 16.06.2021
Речь идет об активности квазара HSC J124353.93+010038.5 (J1243+0100) 13,1 миллиарда лет назад. Скорость потока составила 500 километров в секунду.
Гигантская черная дыра произвела мощный энергетический шторм
© Фото: NASA, Keystone Press Agency, Globallokpress
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Сверхмассивная черная дыра вызвала гигантский космический шторм 13,1 миллиарда лет назад. Речь идет о квазаре HSC J124353.93+010038.5 (J1243+0100). Согласно современной астрономии, квазары представляют собой активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество. Результаты исследования опубликованы в библиотеке препринтов arXiv.

Объект HSC J124353.93+010038.5 астрономы заметили при помощи комплекса радиотелескопов ALMA, которые расположены в пустыне Атакама в Чили.

В ходе наблюдения за квазаром ученым стало известно, что объект вызывает высокоскоростной газовый поток, производящий радиоволны в момент столкновения с галактической пылью. Скорость шторма оценивается в  500 километров в секунду. В результате его активности из галактики сдуло межзвездное вещество, а также были остановлены процессы образования новых звезд.

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