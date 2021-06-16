Переговоры Путина и Байдена длятся уже более часа

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена длятся уже более часа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в Женеве на вилле Ла Гранж начались переговоры в узком составе президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Далее ожидается расширенная встреча президентов, а после - ее второй раунд.

Перед началом переговоров лидеры РФ и США пожали друг другу руки и зашли в здание.

Российско-американский саммит - это первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Планируется, что президенты обсудят двусторонние отношения, борьбу с распространением COVID-19 и киберпреступностью, тему дипломатической собственности России в США, региональные конфликты и другие темы.