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Переговоры Путина и Байдена длятся уже более часа

Олеся Степакова
15:54 16.06.2021
Перед началом саммита лидеры РФ и США сфотографировались на крыльце виллы Ла Гранж с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
Переговоры Путина и Байдена длятся уже более часа
© Фото: ТРК "Звезда"
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Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена длятся уже более часа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в Женеве на вилле Ла Гранж начались переговоры в узком составе президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Далее ожидается расширенная встреча президентов, а после - ее второй раунд.

Перед началом переговоров лидеры РФ и США пожали друг другу руки и зашли в здание.

Российско-американский саммит - это первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Планируется, что президенты обсудят двусторонние отношения, борьбу с распространением COVID-19 и киберпреступностью, тему дипломатической собственности России в США, региональные конфликты и другие темы.

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