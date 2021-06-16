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Тайны моря: в Сингапуре обнаружили затонувшие корабли с уникальными находками

Анна Назайкина
15:22 16.06.2021
Также специалистам удалось поднять со дна четыре якоря и девять пушек.
Тайны моря: в Сингапуре обнаружили затонувшие корабли с уникальными находками
© Фото: NOAA, Unsplash
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Ученые обнаружили в Сингапуре у берегов острова Педра-Бранка два затонувших корабля, в которых сохранились богатые коллекции редких артефактов, в том числе фарфоровая посуда эпохи китайской династии Юань. Об этом сообщает Channel News Asia.

«На этом корабле было больше сине-белого фарфора, чем на любом другом задокументированном затонувшем корабле в мире. Многие из найденных произведений искусства являются редкими, а одна находка признана уникальной», - рассказал доктор Майкл Флекер, руководитель проекта морской археологии в ISEAS.

Уточняется, что фарфоровые чаши, многие из которых были расписаны традиционными цветочными мотивами, можно отнести к периоду правления династии Юань, то есть к XIII-XIV векам.

Второе обнаруженное затонувшее судно, как предполагается, потерпело крушение в 1796 году в ходе плавания из Китая в Индию. Здесь специалисты нашли внушительную коллекцию китайской керамики, а также различные предметы, изготовленные из медного сплава и стеклянного песчаного агата.

Кроме того, водолазам удалось поднять со дна четыре якоря и девять пушек судна. Как было отмечено, такие пушки обычно находились на торговых кораблях и использовались как в оборонных целях, так и для подачи сигнала военным судам в случае угрозы.

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