МО РФ: полет пары Су-35 15 июня над Балтикой не нарушал границ других государств

Два российских истребителя Су-35 выполняли 15 июня плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, самолеты не отклонялись от маршрута. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Все полеты самолетов ВКС России выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», - говорится в сообщении.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.