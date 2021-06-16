Путин прибыл на виллу Ла-Гранж для переговоров с Байденом

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на женевскую виллу Ла-Гранж, где состоятся его переговоры с главой США. Кортеж Путина прибыл к главному входу. Российский лидер вышел из лимузина Aurus и пожал руку встречающему его президенту Швейцарии Ги Пармелену.

Впереди около пяти часов переговоров с президентом США Джо Байденом. Впрочем лидеры вольны сами распоряжаться своим временем и обсуждать накопившиеся проблемы столько, сколько потребуется.

Ожидается, что Путин и Байден затронут темы двустороннего сотрудничества, борьбу с коронавирусом и киберпреступностью, региональные проблемы и вопросы дипотношений. После беседы тет-а-тет и встречи в расширенном составе состоятся пресс-конференции, отдельная для каждого президента.