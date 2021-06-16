Песков заявил, что ни о какой обязательной вакцинации от COVID-19 речи нет

Ни о какой обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции речи не идет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представителя Кремля попросили прокомментировать решение столичного и подмосковного управлений Роспотребнадзора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», - сказал Песков.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников. Обязательную вакцинацию должны пройти работники сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Документ был размещен на сайте ведомства. Аналогичное решение приняла и главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.