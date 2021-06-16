Военные саперы очистят от неразорвавшихся боеприпасов район Линии Маннергейма в Ленобласти

Саперы Международного противоминного центра ВС РФ очистят от взрывоопасных предметов район оборонительных сооружений Линии Маннергейма в Ленинградской области. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Ранее специалисты МПЦ ВС РФ совместно с представителями Военного музея Карельского перешейка изучили местность. Саперы обнаружили несколько неразорвавшихся боеприпасов и фрагменты исторической военной техники.

Военнослужащим инженерных войск предстоит очистить около трех километров будущих туристических троп и прилегающих к фортификационным сооружениям территорий. Кроме того, специалисты займутся благоустройством ДОТов и возведут на маршрутах деревянные мосты через эскарпы.

«При проведении очистки местности от взрывоопасных предметов специалисты МПЦ ВС РФ будут применять современные средства поиска – селективный миноискатель ППО-2И, индукционный миноискатель ИМП-3, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, глубинный металлоискатель МГ-1И», - говорится в сообщении.

В этом году инженерными войсками совместно с Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» предусмотрен комплекс мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов и благоустройству исторических фортификационных сооружений.