Правительство обяжет госкомпании направлять на выплату дивидендов не менее половины скорректированной прибыли

Госкомпании будут направлять на выплату дивидендов не менее половины скорректированной чистой прибыли. Подобный единый подход начнет действовать в России. Указ об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Документ касается решений по выплате дивидендов, которые будут приняты с первого июля. Согласно новым правилам, госкомпании должны направлять на дивиденды не меньше 50% скорректированной чистой прибыли.

Таким образом, для госкомпаний начнет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды, а при расчете дивидендной базы не подтвержденные денежными потоками доходы и расходы учитываться не будут, пишет ТАСС.

Традиционно дивиденды по акциям, находящимся в федеральной собственности, идут в федеральный бюджет. Авторы инициативы рассчитывают, что новый подход к расчету выплат сделает поступления в бюджет более прогнозируемыми.