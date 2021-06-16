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Правительство обяжет госкомпании направлять на выплату дивидендов не менее половины скорректированной прибыли

Ян Брацкий
13:02 16.06.2021
Документ касается решений по выплате дивидендов, которые будут приняты с первого июля.
Правительство обяжет госкомпании направлять на выплату дивидендов не менее половины скорректированной прибыли
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Госкомпании будут направлять на выплату дивидендов не менее половины скорректированной чистой прибыли. Подобный единый подход начнет действовать в России. Указ об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Документ касается решений по выплате дивидендов, которые будут приняты с первого июля. Согласно новым правилам, госкомпании должны направлять на дивиденды не меньше 50% скорректированной чистой прибыли.

Таким образом, для госкомпаний начнет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды, а при расчете дивидендной базы не подтвержденные денежными потоками доходы и расходы учитываться не будут, пишет ТАСС.

Традиционно дивиденды по акциям, находящимся в федеральной собственности, идут в федеральный бюджет. Авторы инициативы рассчитывают, что новый подход к расчету выплат сделает поступления в бюджет более прогнозируемыми.

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