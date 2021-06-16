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Ученые назвали неожиданный способ защиты от коронавируса

Виктория Ивашечкина
01:29 16.06.2021
Специалисты выразили надежду, что результаты исследования помогут разработать более эффективные способы лечения инфекции.
Ученые назвали неожиданный способ защиты от коронавируса
© Фото: Jochen Tack, imagebroker, Globallookpress
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Специалисты из Йельского университета назвали неожиданный способ защиты от коронавируса. Как отмечается, вирус простуды запускает в организме заболевшего иммунный ответ. Именно он, по словам ученых, позволяет избежать заражения COVID-19.

Ранее группа исследователей пришла к выводу, что повышение иммунитета от простуды способно защитить человека от гриппа. Позже ученые из Йельского университета вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей и заразили ее риновирусом, а позже и коронавирусом.

По словам специалистов, после взаимодействия с первым иммунная система активировалась и остановила распространение COVID-19. Ученые выразили надежду, что результаты исследования помогут разработать более эффективные способы лечения инфекции, передает Daily Mail. 

«Между вирусами существуют скрытые взаимодействия, которые нам не совсем понятны. Полученные результаты являются частью головоломки, которую мы разгадываем», — подчеркнула Эллен Фоксман, доцент кафедры лабораторной медицины и иммунобиологии Йельской школы медицины.

Отмечается, что данный метод лечения необходимо применять максимально оперативно с того момента, когда пациент заразился коронавирусом. По словам ученых, это позволит избежать экспоненциального распространения COVID-19.

Ранее сотрудники Бермингемского университета в Великобритании выяснили, что опасное аутоиммунное заболевание - синдром Гийена-Барре - может стать следствием перенесенного коронавируса.

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