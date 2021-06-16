В Кремле сообщили, что Путин прибудет в Женеву вовремя

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибудет в Женеву вовремя. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что глава государства вылетел в Швейцарию на переговоры с лидером США Джо Байденом.

«Путин летит в Женеву на встречу с Байденом, прилетит вовремя», - сообщил Песков.

Путин должен прилететь в Швейцарию около 13.30 по московскому времени и прибыть на виллу Ла Гранж. Это будет первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Среди заявленных тем значатся двусторонние отношения, борьба с COVID-19 и киберпреступностью, вопросы дипломатической собственности России в США, региональные конфликты и многое другое.

На беседу двух президентов в узком и расширенном составах запланировано около пяти часов. Итоговая пресс-конференция российского лидера, как предполагается, начнется в 19.00.