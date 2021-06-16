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Собянин прокомментировал обязательную вакцинацию в сфере услуг Москвы

Роман Захаров
12:49 16.06.2021
Градоначальник попросил понять и поддержать это «крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение».
Собянин прокомментировал обязательную вакцинацию в сфере услуг Москвы
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал постановление главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, согласно которому необходимо провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в городе в сфере услуг, транспорта и образования.

Градоначальник, в частности, напомнил, что ситуация с коронавирусом в Москве «продолжает развиваться драматически»: в больницах лежат более 12 тысяч человек разной степени тяжести, а по заболеваемости город находится на уровне прошлогодних пиков.

Он также сообщил, что лишь за последние сутки в столице умерли больше 70 человек, зараженных COVID-19.

«Никому не пожелаешь такой смерти. Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно», - подчеркнул мэр.

По мнению Собянина, решение о том, прививаться или нет, каждый человек должен принимать самостоятельно, но только если он не работает в организации, которая «обслуживает неопределенный круг людей».

«В конечном счете это дело каждого - прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить. Это личное дело... до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии - это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», - объяснил мэр Москвы свою позицию.

Сергей Собянин напомнил, что в связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией в Москве было принято постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг, и в целях выполнения этого постановления им принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации.

«До 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения», - проинформировал градоначальник.

Мэр Москвы призвал «сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь». Кроме того, он попросил понять и поддержать это «крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение».

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