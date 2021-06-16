Госдума приняла запрещающий изображения нацистов закон

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон о запрете на демонстрацию нацистской атрибутики и военных преступников времен Второй мировой. Документ прямо запрещает изображение Гитлера и других руководителей Третьего рейха.

Первоначально предполагалось распространить запрет на любую демонстрацию изображения всех военных преступников, однако потом были внесены правительственные поправки, чтобы запрет касался только осужденных международным Нюрнбергским трибуналом, пишет РИА Новости.

Инициаторы закона отметили, что в последнее время произошел ряд резонансных случаев, когда изображение известных нацистов и их пособников пытались разместить на сайтах и сувенирной продукции. Принятый закон направлен на недопущение героизации нацизма.