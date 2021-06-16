Иммунолог оценил опасность мутировавшего в Москве индийского штамма коронавируса

Вакцины против коронавирусной инфекции, которые сейчас есть в России, будут эффективны в том числе и против индийского штамма. Уверенность в этом выразил иммунолог Владислав Жемчугов.

Как пояснил эксперт в комментарии «Звезде», своевременная вакцинация защитит от заражения, обеспечит более легкое течение болезни в случае инфицирования и облегчит проявления так называемого постковидного синдрома, который может развиться даже после перенесения заболевания в легкой форме.

Врач добавил, что индийский штамм несильно отличается от всех предыдущих вариантов.

«Хочу сказать, что мутация - это естественный механизм изменчивости генома вирусов и бактерий, он позволяет им быстро приспосабливаться к новым условиям. Если эти мутации дают какое-то преимущество вирусу, он начинает вытеснять предыдущую конструкцию, вот также это индийский штамм или британский», - пояснил специалист.

Жемчугов добавил, что контагиозность (способность заражать) индийского варианта COVID-19 выше примерно в 1,7 раза.

Чтобы защитить себя от заражения, следует придерживаться масочно-перчаточного режима, особенно в помещениях. По мнению доктора, установившаяся сейчас солнечная ветреная погода губительна для вирусов, поэтому риски заразиться коронавирусом на открытом воздухе низкие.