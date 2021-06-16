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Минобороны обозначило российские подходы по вопросам безопасности в АТР

Андрей Аркадьев
11:11 16.06.2021
По итогам заседания было принято совместное заявление министров обороны стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров, нацеленное на укрепление сотрудничества в военной сфере.
Минобороны обозначило российские подходы по вопросам безопасности в АТР
© Фото: Минобороны России
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Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов в режиме видеоконференции принял участие в восьмом заседании Совещания министров обороны стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).

Замглавы российского военного ведомства обозначил позиции Москвы по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Министерство обороны РФ.

По итогам заседания было принято совместное заявление министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров, нацеленное на укрепление сотрудничества в военной сфере.

Формат «СМОА плюс» был создан в 2010 году по инициативе Вьетнама для оптимизации взаимодействия военных ведомств стран АСЕАН и так называемых стран-партнеров по диалогу: Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Южной Кореи, России, США и Японии.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (The Association of Southeast Asian Nations, АСЕАН) образована в 1967 году в Бангкоке. Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. На данный момент статус наблюдателя имеют Папуа - Новая Гвинея и Восточный Тимор.

В настоящее время АСЕАН с численностью населения около 650 миллионов человек, общей площадью 4,5 миллиона километров, совокупным ВВП около 737 миллиардов долларов США - одна из крупнейших региональных организаций.

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