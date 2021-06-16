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СМИ сообщили о неудачных испытаниях системы ПРО США

Роман Захаров
11:59 16.06.2021
Тандем зенитных комплексов Patriot и THAAD тестировали трижды, успешно закончилось лишь одно испытание.
СМИ сообщили о неудачных испытаниях системы ПРО США
© Фото: wikimedia
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Два из трех испытаний комбинированной системы американской противоракетной обороны завершились неудачей. Об этом пишет MilitaryWatch, ссылаясь на отчет управления подотчетности правительства Соединенных Штатов.

Согласно материалу, тандем зенитных комплексов Patriot и THAAD тестировали в октябре 2019 года, марте и октябре 2020 года. Успешно закончилось лишь одно испытание. Причиной неудачи называются проблемы с программным обеспечением.

В то же время, по данным журналистов, американские чиновники отметили, что ЗРК Patriot смог использовать данные радаров THAAD, что уже является достижением.

Целью объединения двух систем является расширение потенциала Patriot - недорого и более универсального зенитного комплекса. ЗРК может сбивать как ракеты, так и воздушные суда. Пока система зарекомендовала себя очень посредственным защитником, пропустив иранские БПЛА в Израиль, а йеменские ракеты в Саудовскую Аравию. Во время военных действий в Персидском заливе Patriot не смог совладать со старыми ракетами Skud, которыми обстреливал соседей Ирак.

Комплекс ПРО THAAD предназначен для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на средней и завершающей части полета. С помощью его мощных радаров ЗРК Patriot планируют обучить уничтожать те же ракеты у финиша. Пока эта затея успехом не увенчалась.

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