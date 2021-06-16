СМИ сообщили о неудачных испытаниях системы ПРО США

Два из трех испытаний комбинированной системы американской противоракетной обороны завершились неудачей. Об этом пишет MilitaryWatch, ссылаясь на отчет управления подотчетности правительства Соединенных Штатов.

Согласно материалу, тандем зенитных комплексов Patriot и THAAD тестировали в октябре 2019 года, марте и октябре 2020 года. Успешно закончилось лишь одно испытание. Причиной неудачи называются проблемы с программным обеспечением.

В то же время, по данным журналистов, американские чиновники отметили, что ЗРК Patriot смог использовать данные радаров THAAD, что уже является достижением.

Целью объединения двух систем является расширение потенциала Patriot - недорого и более универсального зенитного комплекса. ЗРК может сбивать как ракеты, так и воздушные суда. Пока система зарекомендовала себя очень посредственным защитником, пропустив иранские БПЛА в Израиль, а йеменские ракеты в Саудовскую Аравию. Во время военных действий в Персидском заливе Patriot не смог совладать со старыми ракетами Skud, которыми обстреливал соседей Ирак.

Комплекс ПРО THAAD предназначен для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на средней и завершающей части полета. С помощью его мощных радаров ЗРК Patriot планируют обучить уничтожать те же ракеты у финиша. Пока эта затея успехом не увенчалась.