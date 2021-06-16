В стране и мире Коронавирус В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 на крымских курортах Ян Брацкий За прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано 850 случаев COVID-19, что на 15,8% выше, чем неделей ранее. © Фото: pixabay Читайте нас на: Несмотря на резкое увеличение туристического потока, эпидемиологическая ситуация на курортах Крыма остается под контролем. Об этом заявил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. «В курортных регионах эпидемиологическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение туристического потока с начала мая, за исключением города Ялта, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 74%», - цитирует РИА Новости заявление Крутикова. Превышение среднего показателя по уровню заболеваемости COVID-19 зафиксировано в четырех регионах: Симферополе, Ялте, Алуште и Джанкойском районе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика