Артиллеристы ЮВО обрушили шторм из огня и осколков на цели в горах Кавказа

Артиллеристы 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии ЮВО обрушили шторм из огня и осколков на условного противника в горах Кавказа. При этом использовался разведывательно-огневой комплекс - РОК.

Позиции условного противника были разведаны при помощи беспилотников. Как только тот был обнаружен, к делу подключились самоходки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град» и 120-мм минометные комплексы «Сани».

Огонь артиллеристов был поддержан мотострелками - они применяли вооружения боевых машин пехоты БМП-3. Кроме того, использовались и специальные боеприпасы для артиллерии. Так, например, минометчики закидали цели дымовыми снарядами, чтобы обозначить неприятеля, а расчеты «Мста-С» использовали световые боеприпасы.

«Данные учения проводятся в войсковых соединениях для слаживания всех видов подразделений в единый «кулак». Считается, что артиллерия – бог войны, но без качественной разведки и огневого прикрытия она мало что может», – пояснил командир гаубичного дивизиона майор Сергей Тихонов.

Всего в учениях задействовали более восьми сотен человек и сотню единиц техники.