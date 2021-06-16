Полторы сотни суворовцев совершили первые парашютные прыжки сразу в трех регионах

Более полутора сотен суворовцев одновременно в трех городах совершили свои первые прыжки с парашютом. Тренировки прошли в Ульяновске, Нижнем Новгороде и Подмосковье.

Курсанты смогли почувствовать себя настоящими десантниками и под руководством опытных инструкторов отработали все навыки прыжков.

Мероприятие прошло при поддержке Минобороны России в рамках эксперимента по начальной парашютной подготовке воспитанников Суворовских и кадетских училищ. На площадках также были установлены тир, лазертаг и учебно-тренировочные комплексы «Виртуальный полет».