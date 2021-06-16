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Война машин: первые учения с применением БМПТ «Терминатор» стартовали в ЦВО

Павел Кольцов
10:04 16.06.2021
Военнослужащим предстоит опробовать бронемашины в дневное и ночное время суток, преодолеть скоростной марш и проверить способности орудий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Первые учения с применением боевых машин поддержки танков «Терминатор» стартовали сегодня на полигоне в Челябинской области в Центральном военном округе (ЦВО).

Прикрывать, поддерживать и уничтожать - вот основные задачи «Терминатора». В ходе учений бронемашина заняла скрытую позиции, а военнослужащие провели стрельбу на максимальное расстояние. Задача -  выяснить поражающую способность орудия.

«Терминатор» работает в связке с танками, и сегодня совместные подразделения совершат скоростной марш на 60 километров и отработают оборону и наступление днем и ночью.

Кроме бронемашин будет использована боевая авиация. В опытную эксплуатацию машины поступили в декабре прошлого года, военнослужащие уже выполнили ряд нормативов по вождению и стрельбе.

БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства.

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