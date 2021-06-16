В Женеве создали посвященный саммиту Россия - США коктейль

В Женеве один из популярных баров создал коктейль в честь приближающегося саммита Россия-США. Владельцы заведения сравнили встречу двух президентов с остросюжетным кино, за которым наблюдает весь мир.

«Саммит для Женевы имеет историческое значение и очень важен для города. Так что мы решили создать коктейль, чтобы отметить это событие», - объяснил бармен женевского бара, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что коктейль называется Summit Cinémа.

По словам бармена, создатели коктейля вдохновлялись русскими напитками - киселем и компотом. Также была взята за основу русская водка. Американская сторона представлена в коктейле клюквой и карамелизированным попкорном.

Бармен подчеркнул, что попкорн имеет особое значение. Весь мир следит за встречей в Женеве, как за кино, а кино ассоциируется с попкорном. Необычный напиток будет включен в меню бара в течение всей недели.

Напомним, саммит начнется в 14 часов по московскому времени в среду, 16 июня, и будет проходить на вилле Ла Гранж в Женеве. Ожидается, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией коронавируса и киберпреступностью.