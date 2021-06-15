Новые звезды эстрадного небосвода: как завершился сезон всероссийского музыкального конкурса «Новая Звезда»

Сезон всероссийского музыкального конкурса «Новая Звезда» завершился и определились лучшие исполнители и группы, которые прошли через все этапы. И именно их выступления больше всего понравились зрителям и жюри.

Золотой луч «Новой Звезды» упал, на того кто был максимально собран, постоянно работал над своим концертным номером, прислушиваясь к мнению звездного жюри, и, конечно, показал весь свой талант.

Тем, кто не долетел на своей ракете таланта до финала, остаться в проекте помогли зрители. Смс-голосование проходило после каждой программы. По их итогам сразу восемь участников получили уникальную возможность спеть в дуэте со звездой.

Заслуженная артистка Бурятии Бадма-Ханда пела в «Карнеги-холл» в Нью-Йорке и вот теперь покорила своим голосом «Новую Звезду». После победы в голосовании телезрителей она смогла исполнить с певицей Зарой этническую балладу на сербском языке.

Перед выходом на сцену участникам желали удачи их друзья, родственники и вдохновители конкурса. За кулисами Алексей Пиманов лично поздравил певиц с успешным и по-настоящему красивым дуэтом.

Супер-дуэты не оставили ни одного равнодушного в зале. Владимир Пресняков впервые на сцене «Новой Звезды» исполнил свой хит «Странник» в дуэте с девушкой. Для этого даже разрешил немного изменить слова легендарной баллады. Вместе с ним пела победительница смс-голосования Ариша из Магадана.

Померилась вокальными данными с самой Ириной Дубцовой Марьяна Алботова из Карачаево-Черкесии. А «тувинская Бритни Спирс» - певица Шенне - спела с Дмитрием Маликовым.

Юлия Савичева вышла на сцену вместе с машинистом поезда. Еще недавно Кирилл Ефимов водил электрички по Псковской области, а сегодня всерьез задумывается о творческой сольной карьере.

Сами участники-финалисты в своих номерах не отстают от именитых артистов. Они буквально раскаляют сцену и часто так, что зажигаются все пять лучей - 100 баллов от жюри.

Победителя - лучшего из лучших - выбирает жюри во главе с Народным артистом РФ Максимом Дунаевским. Финалисты - группы, певцы и певицы - подготовили яркие номера: шоу и даже мини-спектакли к 30 новым песням, которые были написаны специально для конкурса.

Перед объявлением победителя за сценой по-настоящему стало жарко. Кто выступил, не мог совладать с адреналином и успокаивался как мог.

Наконец, жюри и участники вместе вышли на сцену. В начале церемонии был вручен специальный приз: горячая ротация песни на радиостанции. Ее получил зажигательный квартет из Рязани - «Балалайка-62». Теперь их песню можно будет услышать на «Дорожном радио».

А прекрасный вокал и запоминающаяся песня, которую Васелина написала сама, посвятив своему отцу, покорила весь зал.

На этом призы не закончились. Есть еще целая россыпь денежных сертификатов для продвижения музыкальных проектов. Их получают победители смс-голосования каждого этапа. Конкурс «Новая Звезда» открыл им двери на большую сцену и по-настоящему сделал из них новую звезду.