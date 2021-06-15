Организация понтонной переправы через Дон и переброска сил мотострелков: кадры учений инженеров ЮВО в Ростовской области

В Ростовской области инженеры ЮВО соединили два берега Дона для форсирования реки мотострелковыми подразделениями. На это у военнослужащих инженерно-саперных подразделений ушло около часа.

По замыслу учений, автодорожный мост был разрушен в результате диверсионных действий условного противника. Военные инженеры навели понтонную переправу на реке, сбросив звенья понтона на воду, а затем, соединив их в понтонный паром при помощи буксирно-моторного катера. После этого на противоположный берег были переправлены основные силы мотострелковых и танковых подразделений на боевых машинах пехоты, БТРах и танках Т-90.

Надо сказать, что быстро навести переправу через Дон, а расстояние между берегами было 400 метров, помог новейший понтонно-мостовой парк ПП-2005М. Именно с помощью него бойцы всего за 60 минут смогли организовать переправу тяжелой техники на другой берег.

Также военнослужащими были отражены нападения условных диверсионно-разведывательных групп, предпринявших попытку сорвать переброску техники через водную преграду. К маневрам привлекались более 300 бойцов, было задействовано порядка 40 единиц военной техники.

А пополнение каспийской флотилии уже вовсю осваивается на месте несения службы. Накануне новоиспеченные моряки Каспия впервые выполнили задачи по огневой подготовке из стрелкового оружия. Стреляли в тире из АК-74, предварительно пройдя теоретическою часть и познав все тактико-технические характеристики нашего знаменитого автомата. Также с новобранцами провели тренировки по скрытному передвижению на рубеж ведения огня, снаряжению магазина боеприпасами, ну а затем молодые бойцы сдали нормативы по неполной разборке и сборке оружия.