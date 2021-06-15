Российско-лаосские военные учения «Ларос-2021» впервые пройдут в Приморье
В ходе совместных учений военнослужащие двух стран отработают совместные действия при борьбе с международным терроризмом.
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Совместные российско-лаосские военные учения «Ларос-2021» впервые пройдут на одном из полигонов в Приморье. Детальный план учений стороны согласовали в ходе второго раунда переговоров.
«На одном из полигонов в Приморье в августе 2021 года впервые состоится совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2021", в котором примут участие военнослужащие общевойсковой армии ВВО», - говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.
В ходе учений «Ларос» будут отработаны совместные действия военнослужащих двух стран по борьбе с международным терроризмом. Итоговая пресс-конференция запланирована в Уссурийске.