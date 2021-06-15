Армия Российско-лаосские военные учения «Ларос-2021» впервые пройдут в Приморье Ян Брацкий В ходе совместных учений военнослужащие двух стран отработают совместные действия при борьбе с международным терроризмом. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Совместные российско-лаосские военные учения «Ларос-2021» впервые пройдут на одном из полигонов в Приморье. Детальный план учений стороны согласовали в ходе второго раунда переговоров. «На одном из полигонов в Приморье в августе 2021 года впервые состоится совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2021", в котором примут участие военнослужащие общевойсковой армии ВВО», - говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа. В ходе учений «Ларос» будут отработаны совместные действия военнослужащих двух стран по борьбе с международным терроризмом. Итоговая пресс-конференция запланирована в Уссурийске. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика