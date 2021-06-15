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Памятник античности: российские ученые создают цифровую модель древнего поселения Апамея на севере Сирии

Виталий Акиньшин
06:00 15.06.2021
Особый интерес у ученых вызывает христианский храм, построенный в городе в пятом веке нашей эры.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С земли это место кажется простым нагромождением огромных камней. И лишь глядя на развалины с высоты полета беспилотника, становится понятно, что когда-то это был гигантский древний город. На самом севере Сирии российские ученые из института материальной культуры РАН создают цифровою модель древнего города Апамея и его христианских храмов.

«Мы используем методы дистанционного зондирования земли, которые позволяют нам немножечко заглянуть под поверхность земли. Мы работаем с термографической камерой, тепловизионной камерой, подвешенной на беспилотник. Здесь мы ее используем для того, чтобы отследить стены, которые скрыты небольшим слоем земли», - объясняет научный сотрудник института материальной культуры РАН Егор Блохин.

Резные камни из почерневшего за долгие тысячелетия ракушечника. Развалины древнего города для ученых - сама история развития цивилизации. Первые поселения здесь появились еще в бронзовом веке. Название Апамея городу дал один из полководцев Александра Великого, Селевк Никатор, в честь своей жены Апамы. В лучшие времена город насчитывал полмиллиона жителей. После Александра Македонского в город пришли римляне. Христианский храм, который сейчас исследуют российские ученые, появился уже в пятом веке нашей эры и, судя по размерам, был главным храмом города.

Группа ученых из института материальной культуры РАН под руководством Натальи Соловьевой работает в Сирии уже более двух месяцев. Специалисты внимательно, один за другим, изучают древнехристианские храмы в разных провинциях арабской республики. И не просто изучают, а создают цифровую базу данных о состоянии памятников архитектуры. Это проект, рассчитанный на два года.

«Мы предложили Министерству обороны сделать такой большой и длинный, совместный проект по созданию баз данных археологических памятников и не только археологических. Когда идет война, понятно, никакие меры по сохранению уже не действуют. И возможно только одно - принять меры, как только территория будет освобождена, нужно обязательно принять меры к сохранению. А чтобы принять меры к сохранению, нужно иметь документацию на тот или иной объект, чтобы понять какие срочные меры нужны», - рассказала Соловьева.

Вместе с российскими учеными изучением состояния христианских храмов занимаются и их сирийские коллеги. Когда с террористами будет покончено, говорят они, собранная информация поможет, не теряя времени, начать восстановление древних памятников.

 «Конечно, сейчас, после войны, самое главное - восстановить наши города, пострадавшие или практически плотностью разрушенные во время боевых действий. Но мы не должны забывать и о таких архитектурных памятниках. Древние города, старые церкви. Все это необходимо сохранить для истории. Мы надеемся на то, что российские специалисты будут и в дальнейшем нас поддерживать, и эта работа продолжится», - говорит сотрудник Министерства культуры Сирии Хайдар Юсиф.

Российские ученые уже собрали цифровую информацию о нескольких христианских храмах в провинциях Хама и Алеппо. Сегодня они работают в еще неспокойном районе севера страны. Развалины города Апамея находится всего в нескольких километрах от позиций террористов. Подразделения российской группировки войск в Сирии доставили ученых к месту работы и обеспечили им полную безопасность.

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