Поразить мишени: экипажи Т-80 в Подмосковье отработали организацию танковых засад
Экипажи танков Т-80 и Т-80БВМ гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали на полигоне«Головеньки» в Московской области организацию танковых засад.
Боевые машины выполнили упражнения, тренируясь в поражении мишеней, имитирующих низколетящие вертолеты, танки, самоходные артиллерийские орудия и другую бронированную технику противника.
Танкисты, используя рельеф местности, скрытно выдвинулись на огневые позиции, отработали порядок совершения контрогневых маневров.
Тактико-специальные занятия с танкистами проводятся на регулярной основе. В ходе занятий отрабатываются вопросы вождения боевых машин, выполнения учебных упражнений стрельб, вырабатываются нестандартные тактические приемы. Всего к занятиям привлечено порядка 50 танковых экипажей.