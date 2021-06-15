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Поразить мишени: экипажи Т-80 в Подмосковье отработали организацию танковых засад

Виктория Ивашечкина
05:00 15.06.2021
Тактико-специальные занятия с танкистами проводятся на регулярной основе.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи танков Т-80 и Т-80БВМ гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали на полигоне«Головеньки» в Московской области организацию танковых засад.

Боевые машины выполнили упражнения, тренируясь в поражении мишеней, имитирующих низколетящие вертолеты, танки, самоходные артиллерийские орудия и другую бронированную технику противника.

Танкисты, используя рельеф местности, скрытно выдвинулись на огневые позиции, отработали порядок совершения контрогневых маневров.

Тактико-специальные занятия с танкистами проводятся на регулярной основе. В ходе занятий отрабатываются вопросы вождения боевых машин, выполнения учебных упражнений стрельб, вырабатываются нестандартные тактические приемы. Всего к занятиям привлечено порядка 50 танковых экипажей.

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