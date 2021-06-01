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Крупнейшее очное мероприятие с начала пандемии: как в Петербурге готовятся к проведению ПМЭФ-2021

Павел Кутаренко
05:48 01.06.2021
Петербургский экономический форум в этом году соберет представителей более 100 стран, в мероприятии примут участие не менее двух тысяч иностранцев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Петербургский международный экономический форум, который стартует уже завтра, может стать самым крупным очным мероприятием с начала пандемии. Число только иностранных участников уже составляет две тысячи. Самые большие делегации приедут из США, Катара и Китая.

Абсолютно все участники форума будут обязаны сдать тест на коронавирусную инфекцию. Это касается и гостей и персонала и журналистов. В Петербурге уже открыли более 50 площадок для тестирования. Результат теста готовится в течение суток. 

Сейчас идут последние приготовления на основной платформе экономического форума. Ее площадь составляет более 100 тысяч квадратных метров. Беспрецедентное внимание уделено мерам защиты от коронавируса. В каждом помещении есть санитайзеры, аппараты-рециркуляторы. И даже в системе вентиляции установлены дезинфицирующие фильтры.

На площадке реализована дистанционная термометрия: повсюду стоят аппараты, которые измеряют температуру. И если она окажется выше 37 градусов, то с форума придется удалиться.

Если вдруг потребуется немедленная госпитализация, то у «Экспофорума» будут дежурить машины скорой помощи, а в больницах города уже создан резерв мест. С такими мерами безопасности участники и гости могут смело здороваться за руку, как в былые, допандемийные времена.

Петербургский экономический форум соберет представителей более 100 стран. Гостиницы города сейчас работают практически на полную загрузку. Стоимость стандартного двухместного люкса в дни экономического форума выросла в четыре раза и составляет около 40 тысяч рублей за сутки. Перед заездом каждого постояльца все поверхности тщательно обрабатываются.

ПЦР-тесты обязаны сдавать и гости, и персонал отелей. Придется на время забыть о привычном «шведском столе» на завтраке, постояльцев будут обслуживать официанты.

Городские рестораны усилили меры безопасности и обновили меню. Прогнозируют спрос на традиционную русскую кухню и блюда из морепродуктов.

Петербургский экономический форум станет крупнейшим событием в мире с начала пандемии. Причем, в очном, а не в онлайн-формате. Да, это вызов, но Россия готова доказать всему миру, что все возможно даже в условиях новой, коронавирусной реальности.

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