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Ведение огня: в Дагестане новобранцы Каспийской флотилии выполнили первые стрельбы из стрелкового оружия

Виктория Ивашечкина
04:00 15.06.2021
Кроме того, были проведены тренировки в однообразии прицеливания, снаряжению магазина боеприпасами.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Дагестане новобранцы Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) впервые выполнили задачи по огневой подготовке из стрелкового оружия.

Личный состав молодого пополнения, прибывший перед началом летнего периода обучения, выполнил упражнения начальных стрельб из автомата Калашникова АК-74, а также нормативы по метанию учебно-имитационной гранаты.

Кроме того, с новобранцами провели тренировки в однообразии прицеливания, скрытному передвижению на рубеж ведения огня, снаряжению магазина боеприпасами. Были выполнены нормативы по неполной разборке и сборке оружия.

На начальном этапе подготовки молодые бойцы изучали теоретические основы стрельбы, тактико-технические характеристики стрелкового оружия и требования безопасности при обращении с боевым оружием.

Упражнения начальных стрельб предназначены для приобретения и закрепления навыков стрельбы из стрелкового оружия по неподвижным и появляющимся целям днем, выработки уверенных действий во время стрельбы.

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