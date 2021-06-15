Новые поправки: в Госдуме предложили ужесточить закон «Об оружии»

В Госдуме намерены расширить перечень граждан, которым не будут выдавать лицензию на оружие. Новые поправки к закону «Об оружии» подготовлены ко второму чтению законопроекта в нижней палате парламента.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении, в нем предлагалось исключить возможность выдачи лицензии гражданам, имеющим две и более судимости. В данный момент лицензию не выдают людям с неснятой и непогашенной судимостью за умышленно преступление, либо находившимся в заключении за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с применением оружия.

Согласно новым поправкам, лицензия не должна выдаваться людям, осужденным за незаконный оборот оружия, преступления террористической и экстремистской направленности, а также насилие в отношении несовершеннолетних. Помимо этого, лицензию будут аннулировать в случае, если человек не предоставит оружие для осмотра сотрудникам контролирующих органов либо доступ к месту его хранения, уточняет РИА Новости.

Решение о рассмотрении законопроекта, внесенного группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, будет принято утром во вторник, 15 июня. Профильный комитет предлагает рассмотреть и принять проект во втором чтении в тот же день.