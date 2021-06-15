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Хождение под пулями: как в США борются с проблемой похищенного оружия

Виктория Ивашечкина
Станислав Иващенко
23:58 15.06.2021
По данным расследований, за десять лет Пентагон недосчитался почти двух тысяч единиц оружия.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Удивительные вещи происходят с американскими арсеналами. За последние десять лет у военнослужащих похищены как минимум две тысячи единиц огнестрельного оружия. Каждый эпизод имеет свои особенности, зато уголовные дела часто закрываются безрезультатно: ни стволов, ни похитителей.

Ходить под пулями для жителей Штатов, кажется, уже привычное дело. Из-за стрельбы вечеринку никто не остановил. В эти выходные в американском Остине двое мужчин открыли пальбу в оживленном квартале с барами и ночными клубами. Ранили четырнадцать человек, одного убили.

Кровавый уикенд продолжился. В Джорджии нападавший шестьюдесятью патронами убил девять человек, в том числе ребенка. В Висконсине четыре перестрелки за ночь. Часть изъятого офицерами оружия было нелегальным.

Американский черный рынок насыщен не только ружьями и пистолетами. В подполье можно найти гранатометы, минометы, дробовики и даже ракетные установки. Все это пропадает с военных складов США. Сенсационное сообщение опубликовали американские СМИ. По данным ФБР, 22 украденных армейских ствола использовали для совершения преступлений. Торговцы даже не стирали с корпусов оружий серийные номера.

За десять лет Пентагон недосчитался почти двух тысяч единиц оружия. Оно исчезает и во время спецопераций, и в мирное время. Всему виной нарушение дисциплины американских военных. Они спят на постах, не закрывают двери оружейной комнаты, не проверяют систему видеонаблюдения.

О том, где оседает пропавшее оружие, американская полиция иногда узнает постфактум. Два самых крупных теракта в истории десятилетия в США были совершены, в том числе, с помощью нелегально купленного арсенала. В 2017 году в Лас-Вегасе Стивен Пэддок обстрелял с высоты людей. Погибли 58 человек. А ровно пять лет назад в Орландо Омар Матин убил 49 человек в клубе.

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