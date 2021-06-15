Таланты со всей России: как прошел финал музыкального конкурса «Новая Звезда»

Слезы радости, порванные струны, дуэты со звездами эстрады, о которых даже не мечтали, и главное –признание зрителей и народных артистов. Все это – финал всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда», куда попали тридцать лучших из лучших вокалистов со всей страны – от Кавказа, Кубани до Тывы и Бурятии. Перед началом финала на генеральной репетиции концентрация у участников – на пределе. Владислав Скульский из Донецкой Народной Республики репетирует так, что ему не мешает ни уборка сцены, ни шумные работы вокруг.

Во время выступления певица Рагда из Ингушетии, можно сказать, парит над сценой. Исполнение, образ, – все, как в настоящем спектакле. Почти всю песню она находилась босиком на специальном высоком кубе.

Тем, кто не долетел на своей ракете таланта до «Новой Звезды», не попав в финал, остаться в проекте помогли зрители. Смс-голосование проходило после каждой программы. По их итогам сразу восемь участников получили уникальную возможность спеть в дуэте со звездой. Магаданская певица группы «Привет, Ариша» в финал не попала, но смски телезрителей вернули ее на проект. И вот она поет вместе с Пресняковым. Владимир Пресняков впервые исполняет свой суперхит «Странник» в дуэте с девушкой. Для этого он даже разрешил немного изменить слова легендарной баллады. После, прямо на сцене певец рассказал о важной новости в жизни Ариши.

Бэби-бум коснулся многих конкурсантов. Певица Диана Тагиева из Иваново продолжила борьбу за победу, несмотря на то, что за 10 дней до финала она стала мамой. Дуэт «Ненси и Сидоров» провожает и встречает на сцену их грудная дочь. Она появилась после того, как родители-вокалисты вышли в финал конкурса.

За кулисами уже готовится выйти на сцену Дмитрий Маликов. Свой хит «Звезда моя далекая» он споет с финалисткой – тувинской звездой Шенне. До конкурса она была знаменита в родной республике, а теперь ее узнала вся страна. Шенне уже называют «Бритни Спирс» этого конкурса. Дмитрий отметил ее необычную манеру исполнения.

«Ее голос, он такой необычный и он вносит в эту песню еще другую краску совершенно, я еще не понял какую, но позитивную», – отметил певец.

За участников «Новой Звезды» болели целыми областями и республиками, присылая смс в поддержку. Как это было с бурятской певицей, которая пробилась в финал и выиграла в голосовании телезрителей.

«Хотел бы поблагодарить телеканал за такую передачу, вокальный конкурс «Новая Звезда». Конкурс, на котором таланты со всей России могут представить себя. И наша звезда, Бадма-Ханда Юшеева, на этом конкурсе с достоинством представляет Республику Бурятия», – сказала глава республики Алексей Цыденов.

С певицей Зарой она исполнила чарующую этническую балладу на сербском языке. Перед выходом на сцену участникам желают удачи их друзья, родственники и вдохновители конкурса. За кулисами Алексей Пиманов лично поздравил певиц с успешным и по-настоящему красивым дуэтом.

Супердуэты не оставили ни одного равнодушного в зале. Девятнадцатилетний солист конкурса Юджи попал в состав легендарных «Самоцветов». Померилась вокальными данными с самой Ириной Дубцовой Марьяна Алботова из Карачаево-Черкесии. Преподаватель вокала из Чечни Абдул-Керим удивил всех проникновенным исполнением популярной песни многих поколений «Как молоды мы были». Он исполнял композицию вместе с певицей Наргиз. Юлия Савичева вышла на сцену вместе с машинистом поезда. Еще недавно Кирилл Ефимов водил электрички по Псковской области, а сегодня всерьез задумывается о творческой сольной карьере.

Сами участники-финалисты в своих номерах стараются так, что даже струны рвутся на инструментах. Сто баллов от жюри получить в этот раз не просто.

Победителя, лучшего из лучших, выбирает жюри во главе с народным артистом Максимом Дунаевским. Тридцать новых песен написаны специально для конкурса, организаторы обещают, что все они потенциально – абсолютные хиты.

«После наших эфиров, сразу же будут релиз на всех цифровых площадках, и сразу же можно будет их скачивать и слушать», – рассказала генеральный продюсер конкурса «Новая Звезда» Дарья Пиманова.

В начале церемонии награждения специальный приз получает зажигательный квартет из Рязани «Балалайка-62». Теперь их песню зазвучит на «Дорожном радио».

Прекрасный вокал и запоминающаяся песня, которую Васелина написала сама посвятив своему отцу, покорила весь зал.

Денежные сертификаты для продвижения своих музыкальных проектов получили и победители смс-голосования. Конкурс «Новая Звезда» открыл им двери на большую сцену и по-настоящему зажег из них новую звезду.