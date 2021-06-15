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Дорогое жилье и многокилометровые пробки: почему черноморские курорты не выдерживают наплыва туристов

Ирина Сафонова
Олеся Степакова
21:08 15.06.2021
В условиях закрытых границ отдых в Сочи стал популярен среди россиян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Аэропорты черноморских курортов не выдерживают наплыва туристов. Воздушная гавань Сочи работает с запредельной нагрузкой, но некоторые рейсы все равно задерживаются и даже отменяются. Так, с многочасовым опозданием вылетели туристы из Петербурга.  Курорты юга России перегружены, гостиницы практически забиты под завязку, заявляют в Ростуризме. Спрос превышает предложение, из-за чего неизбежно следует рост цен.

То, что сейчас происходит в аэропорту Сочи уже называют «курортным коллапсом». Каждые полчаса сюда прилетает очередной самолет – за сутки воздушная гавань принимает 99 рейсов. И кажется, это продлится до конца сезона. С начала года пассажиропоток увеличился в два с половиной раза, аэропорт принял почти 2 миллиона пассажиров.

«Слоты для обслуживания имеются. Однако инфраструктурные ограничения, пропускная способность пассажирских терминалов в Сочи и Анапе не позволяют максимально использовать число рейсов для удовлетворения всех запросов авиакомпаний», – рассказал руководитель пресс-службы ГК «Аэродинамика» Виталий Коренюгин.

Все чаще в социальных сетях появляются кадры огромных очередей возле стоек регистрации. Пробки сейчас везде – на дорогах, набережных, пляжах. Черное море до сих пор не прогрелось, но туристы, которые потратили огромные деньги за билеты и проживание, стараются максимально насладиться отпуском.

На улицах Сочи сейчас – толпы туристов. Отели, гостевые дома загружены на сто процентов. После закрытия границ туристический поток со всей России хлынул в Сочи. Цены на жилье меняются постоянно: ночью – сто, а утром уже 200 тысяч. Стоимость аренды жилья за год взлетела на 30 процентов, и цены продолжают расти.

«Работаем без окон, работаем на 20-25% дороже обычного, ну, требования все те же, единственное, конечно, люди возмущены повышением цен», – сказал риелтор Кирилл Флутков.

На дорогах – многокилометровые пробки. Доехать от центра Сочи до Адлера раньше можно было за полчаса на машине, но сейчас на поездку стоит закладывать минимум два часа. Рестораны и кафе на набережной недосягаемы: и в плане парковки, и стоимости. Туристы, которые ежегодно приезжают в Сочи, в этом году шокированы – цены на блюда выше московских.

От такого ажиотажа на отдых в Сочи страдают не только гости города, но и местные жители.

«Все подорожало и в магазинах, и на рынках. Они цены завышают», – поделилась мнением Надежда Кузнецова.

В мае местная администрация высказывалась о том, чтобы на летнее время ограничить въезд в Сочи автотранспорту с иногородними номерами, но эта мера не нашла поддержки ни среди населения, ни тем более среди отдыхающих. Новых идей, как сделать отдых и жизнь местных жителей более комфортными, у мэрии нет. Между тем, нынешним летом в Сочи ждут 4 миллиона туристов.

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